Тарас Бурлак: «Локомотив» напоминает прошлогодний «Краснодар»

Экс-игрок московского «Локомотива» Тарас Бурлак порассуждал о перспективах красно-зелёных составить конкуренцию санкт-петербургскому «Зениту» в текущем сезоне.

— Нынешний «Локомотив» похож на одного из основных конкурентов «Зенита»?

— Сложно сказать, но по игре — супер. Алексей Батраков — мой кумир, я ему пишу после каждой игры. После игры с «Пари НН» написал ему: «Ты теперь Лео Батраков, а не Лёха». Конечно, и везёт, и молодцы: молодая команда, тренер хорошую работу проделывает. Не хочется, конечно, говорить громких слов, но мне как воспитаннику «Локомотива», конечно, хочется, чтобы составили конкуренцию, но на долгой дистанции, конечно, может быть немного тяжеловато.

«Локомотив» чем-то напоминает прошлогодний «Краснодар» — тоже особо никто не ждал, а когда фарт идёт, то, в принципе, могут. Следующий матч со «Спартаком» станет показательным. Если выиграют, дай бог, то, думаю, вполне могут составить конкуренцию, но пока, наверное, главный конкурент «Зенита» — это он сам. Если он будет в хорошей форме, то остальным будет тяжеловато, — приводит слова Бурлака Metaratings.

После 9-го тура чемпионата России «Локомотив» занимает третью строчку, набрав в свой актив 21 очко. В следующем туре железнодорожники проведут встречу со «Спартаком». Матч начнётся 28 сентября, начало — в 16:30 мск.