«Рустат» привёл список лучших игроков 9-го тура по некоторым статистическим показателям

Издание «Рустат» опубликовало список лучших футболистов 9-го тура Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям.

1. Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов — лучший по созданным голевым моментам (3).

2. Вратарь «Акрона» Александр Васютин — лучший по отбитым ударам (8).

3. Защитник «Рубина» Егор Тесленко — лучший по общим техническим действиям в чужой штрафной (7).

4. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — лучший по ударам в створ ворот (4).

5. Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини — лучший по количеству отборов мяча (6).

6. Форвард «Химок» Антон Заболотный — лучший по удачным единоборствам (23).

7. Защитник «Локомотива» Илья Самошников — лучший по подборам (13).

8. Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев — лучший по удачным обводкам (9).

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 23 очка. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 21 очко. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», набравший тоже 21 очко. В зоне вылета располагаются воронежский «Факел» (5) и грозненский «Ахмат» (6).