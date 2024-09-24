Флик рассказал, будет ли «Барселона» подписывать вратаря после травмы тер Штегена

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о том, будет ли клуб искать нового вратаря после травмы Марка-Андре тер Штегена.

«Подписание вратаря? Прежде всего, сейчас Иньяки Пенья работает очень хорошо. Он большой профессионал. Мы уверены в нём. Второй вратарь — это всегда сложно, но он готов играть. Мы доверяем ему, но мы собираемся обсудить, что нам делать дальше. У нас очень молодые игроки. В данный момент мы не чувствуем давления. Нам комфортно с Иньяки», – приводит слова Флика AS.

22 сентября состоялся матч 6-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона». Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Матч завершился победой гостей. Итоговый счёт — 5:1. Марк-Андре тер Штеген вышел в стартовом составе каталонцев. Но в первом тайме он получил травму колена и был заменён на Иньяки Пенью. Немца уносили с поля на носилках. Позже стало известно, что немец выбыл из строя на семь-девять месяцев.