Защитник «Химок» Анджелкович: Джикия поможет команде, он хороший футболист и человек

Защитник подмосковных «Химок» Неманья Анджелкович высказал мнение, что новичок команды Георгий Джикия поможет команде в текущем сезоне.

«Джикия поможет «Химкам». Он хороший футболист и человек. Не могу сказать, в какой форме сейчас находится Георгий, но он хорошо тренируется с командой», — сказал Анджелкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 9-го тура чемпионата России «Химки» располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав семь очков. В следующем туре подопечные Франка Артиги проведут встречу с «Крыльями Советов». Матч начнётся 29 сентября, начало — в 16:30 мск.