Сторожук рассказал о возвращении «Арсенала» в РПЛ

Главный наставник тульского ФК «Арсенал» Александр Сторожук оценил возможность возвращения команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Вы знаете, это очень серьёзный вопрос, который требует вмешательства всех руководящих лиц. Пока, скажем так, мы не обговаривали этот момент. Хотя задачи, цели и так далее должны затрагиваться в начале пути. Уже 11-й тур, мы своими действиями говорим: «Мы есть!» Хотелось, чтобы на нас побольше обращали внимание. Но пока так. Вероятно, сегодня на повестке дня есть какие-то более глобальные вопросы. На данный момент мы выполняем свою работу, как можем, Тула живёт футболом. Но для больших задач нужно большее влияние руководства, хотелось бы всеобщего участия в этом процессе», — цитирует слова главного тренера издание Metaratings.ru.

Сейчас «Арсенал» находится на первом месте турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. Подопечные Сторожука набрали 23 очка в 11 матчах. В текущем сезоне клуб не потерпел ни одного поражения.