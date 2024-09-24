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Сторожук рассказал о состоянии Большакова после травмы

Сторожук рассказал о состоянии Большакова после травмы
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук поделился информацией о том, на каком этапе лечения находится игрок команды Кирилл Большаков. Он ответил на вопрос, смогут ли болельщики в ближайшее время увидеть защитника на поле.

«Не хочу загадывать. У одного (Ботака. — Прим.ред.) перелом пятой плюсневой, у другого повреждение сухожилия. Надеюсь, но гарантий нет. Большаков недавно прошёл обследование: кость не срослась, ещё надо 12 дней. Потом месяц набор формы», — приводит слова наставника издание Metaratings.ru.

Напомним, в августе этого года второй ключевой центральный защитник тульского «Арсенала» Кирилл Большаков получил травму в матче с «Тюменью».

С частичным разрывом сухожилия продолжает лечение еще один игрок клуба — Эрвинг Ботака-Иобома.

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