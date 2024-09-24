Черчесов рассказал, стал бы он вызывать Дзюбу в сборную России на месте Карпина

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, стал бы он вызывать 36-летнего нападающего Артёма Дзюбу в национальную команду России.

«Стал бы я вызывать Дзюбу, чтобы помочь ему получить титул лучшего бомбардира в истории сборной? Артём в прямом и переносном смысле большой мастер. Я рад, что он сейчас играет в «Акроне», вносит свою лепту, отдал уже три голевые передачи за два матча. Что касается вопроса, взял бы я его или нет. Естественно, если бы Артём был готов, то он бы вызывался в сборную вне зависимости от рекордов и возраста. Главное, чтобы он приносил пользу. Когда Дзюба в хорошей форме, психологическом состоянии и с мотивацией, то играл бы в сборной и принёс пользу. Я с 18 лет его тренировал в «Спартаке», так что знаю его, на каких нотах и инструментах играть. У нас с ним не было никаких проблем, – приводит слова слова Черчесова «Советский спорт».

Ранее стал известен расширенный состав национальной команды России по футболу на октябрьский сбор. В него не вошёл форвард «Акрона» Артём Дзюба.

За свою карьеру российский нападающий принял участие в 424 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 160 голами. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Также 36-летний футболист делит первое место с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России. Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.