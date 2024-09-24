Игрок «Химок» Магомедов: все игроки недовольны позицией, на которой находится команда

Футболист «Химок» Бутта Магомедов высказался о турнирном положении «Химок».

«У нас отличная атмосфера и коллектив в команде. Нет безразличных футболистов — все недовольны той позицией, на которой сейчас находится команда. Думаю, общими усилиями исправим ситуацию», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

22 сентября состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0. На данный момент «Химки» имеют в своём активе семь очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата.