Тим Ховард: Пеп Гвардиола испортил футбол

Экс-голкипер сборной США по футболу Тим Ховард заявил, что главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола «испортил футбол». Об этом он заявил в ходе разговора о новом тренере Маурисио Почеттино, предостерегая его от ловушки «тики-таки».

«Хосеп Гвардиола испортил футбол. Он заставил всех думать, что они могут играть в доминирующий футбол. Но это не так. Во всём мире только три команды могут делать это действительно хорошо», — заявил он в эфире подкаста It’s Called Soccer.

Сейчас подопечные Гвардиолы находятся на первом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги.

Напомним, накануне федерация футбола США объявила о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера национальной команды. Контракт с аргентинцем рассчитан до 2026 года.