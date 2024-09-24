Новичок «Ман Юнайтед» Мазрауи: думаю, что мне не нужно объяснять, почему я перешёл сюда

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Марокко Нуссайр Мазрауи рассказал, почему решил перейти в английский клуб из мюнхенской «Баварии».

«Мне нужно было сделать шаг вперёд после «Баварии». Там я чувствовал себя неплохо, но у меня появилось ощущение, что я мог бы играть в более комфортной обстановке где-то ещё. Тогда с предложением пришёл «Манчестер Юнайтед». Не думаю, что мне нужно объяснять, почему я перешёл в такой клуб», — приводит слова Мазрауи инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

«Манчестер Юнайтед» приобрёл 26-летнего защитника у «Баварии» минувшим летом за € 15 млн. Игрок заключил с клубом контракт до июня 2028 года. В текущем сезоне марокканец отметился одной голевой передачей в шести матчах за «красных». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.