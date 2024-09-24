Экс-игрок «Спартака» Соболев выложил радостное фото с тренировки «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с тренировки петербургского клуба.

Фото: телеграм-канал Александра Соболева

«Победители», – подписал фото Соболев.

Форвард Александр Соболев перешёл из московского «Спартака» в «Зенит» в минувшее летнее трансферное окно. В составе петербургского клуба нападающий принял участие в трёх матчах. Он отметился одной результативной передачей.

На текущий момент первое место в РПЛ занимает «Зенит», набравший 23 очка после девяти матчей. На второй строчке располагается «Краснодар» с 21 очком. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», заработавший 21 очко после девяти встреч.