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УЕФА отозвал у «Сан-Сиро» право провести финал Лиги чемпионов сезона-2026/2027

УЕФА отозвал у «Сан-Сиро» право провести финал Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отозвать у миланского стадиона «Сан-Сиро» право проведения финала Лиги чемпионов сезона-2026/2027.

«Поскольку муниципалитет Милана не мог гарантировать, что реконструкция в городе не затронет стадион «Сан-Сиро» и его окрестности, сегодня было принято решение возобновить процесс подачи заявок на участие в финале Лиги чемпионов сезона-2026/2027.

Ожидается, что решение о новом стадионе будет принято в мае-июне 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Действующим обладателем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который обыграл в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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