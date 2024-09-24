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«Барса» подпишет вратаря сейчас, не дожидаясь зимы — источник

«Барса» подпишет вратаря сейчас, не дожидаясь зимы — источник
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«Барселона» приняла решение о трансфере вратаря после травмы тер Штегена. Клуб не будет дожидаться зимнего трансферного окна и займется подписанием голкипера сейчас.

«Барса» подпишет вратаря сейчас, а не зимой. Он будет вторым номером, Пенья – первым», — утверждает источник COPE.

Ранее стало известно, что в качестве второго вратаря «Барса» рассматривает Войцеха Щенсного и Кейлора Наваса. Присоединившийся к клубу голкипер будет играть роль второго вратаря после Пеньи.

Напомним, Марк-Андре тер Штеген получил травму колена в первом тайме матча с «Вильярреалом». С поля его унесли на носилках. Восстановление немца может занять от восьми-девяти месяцев.

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