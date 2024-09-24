Хавбек «Химок» Мирзов высказался о большом количестве игроков в заявке подмосковного клуба

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов ответил на вопрос, что он думает по поводу большого количества игроков в заявке клуба.

— Говорят, что футболистов в «Химках» очень много. Вас по билетам ещё не пускают на тренировки?

— Это внутрикомандное дело. Некоторые ушли в аренду, некоторые работают в другом режиме. Всё налаживается, становится более стабильным.

— Хватает ли тренажёров, супа на обеде?

— Да. У нас не жадные люди, делятся, — приводит слова Мирзова «РБ Спорт».

После 9-го тура чемпионата России «Химки» располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав семь очков. В следующем туре подопечные Франка Артиги проведут встречу с «Крыльями Советов». Матч начнётся 29 сентября, начало — в 16:30 мск.