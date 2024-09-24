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Хавбек «Химок» Мирзов высказался о большом количестве игроков в заявке подмосковного клуба

Хавбек «Химок» Мирзов высказался о большом количестве игроков в заявке подмосковного клуба
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Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов ответил на вопрос, что он думает по поводу большого количества игроков в заявке клуба.

— Говорят, что футболистов в «Химках» очень много. Вас по билетам ещё не пускают на тренировки?
— Это внутрикомандное дело. Некоторые ушли в аренду, некоторые работают в другом режиме. Всё налаживается, становится более стабильным.

— Хватает ли тренажёров, супа на обеде?
— Да. У нас не жадные люди, делятся, — приводит слова Мирзова «РБ Спорт».

После 9-го тура чемпионата России «Химки» располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав семь очков. В следующем туре подопечные Франка Артиги проведут встречу с «Крыльями Советов». Матч начнётся 29 сентября, начало — в 16:30 мск.

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