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«Динамо» высмеяло работу арбитра Иванова в матче со «Спартаком», опубликовав песню

«Динамо» высмеяло работу арбитра Иванова в матче со «Спартаком», опубликовав песню
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Пресс-служба московского «Динамо» потроллила судейство Сергея Иванова в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), выпустив трек.

22 сентября состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Встреча закончилась со счётом 2:2. В составе красно-белых забили Манфред Угальде и Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал Константин Тюкавин.

Отметим, что игрок динамовцев Эль-Мехди Маухуб получил два «горчичника» за три минуты (72-я и 75-я) и был удалён с поля в минувшем матче.

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