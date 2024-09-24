Нападающий «Крыльев» Гарре оценил Гонду из «Зенита» и Барко из «Спартака»

Аргентинский нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре оценил соотечественников Лусиано Гонду из «Зенита» и Эсекьеля Барко из «Спартака».

«Лусиано и Барко — отличные футболисты. Даже по первым матчам стал сразу виден их уровень. Они здорово играют. Тем более что они пришли в такие большие команды, как «Зенит» и «Спартак». С Барко я знаком лично. Он отличный парень и крутой игрок. Его сильные качества заметны в каждом матче. От себя хочу только пожелать ребятам удачи в новом для них чемпионате», — приводит слова Гарре Legalbet.

25-летний Эсекьель Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» 25 июля 2024 года за € 14 млн. Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2024/2025 Барко провёл за московский клуб 10 матчей во всех турнирах. Он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Гонду перешёл в «Зенит» в августе. 23-летний форвард подписал контракт до лета 2028 года. Ранее аргентинец выступал у себя на родине за «Аргентинос Хуниорс».