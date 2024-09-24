Непомнящий назвал матч 9-го тура РПЛ, результат которого стал для него неожиданностью

Известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что для него стал неожиданностью результат матча 9-го тура РПЛ между «Рубином» и ЦСКА (1:1).

«Могу отметить только ничью ЦСКА с «Рубином». По игре счёт должен был быть 2:0 или даже больше, и вдруг армейцы пропускают. Для меня это стало неожиданностью. Счёт не по игре», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

На 15-й минуте полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов вывел московский клуб вперёд. На 55-й минуте защитник «Рубина» Егор Тесленко сравнял счёт в матче.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков за девять матчей. «Рубин» с 11 очками располагается на восьмой строчке.