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Непомнящий назвал матч 9-го тура РПЛ, результат которого стал для него неожиданностью

Непомнящий назвал матч 9-го тура РПЛ, результат которого стал для него неожиданностью
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что для него стал неожиданностью результат матча 9-го тура РПЛ между «Рубином» и ЦСКА (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Жемалетдинов – 15'     1:1 Тесленко – 55'    

«Могу отметить только ничью ЦСКА с «Рубином». По игре счёт должен был быть 2:0 или даже больше, и вдруг армейцы пропускают. Для меня это стало неожиданностью. Счёт не по игре», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

На 15-й минуте полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов вывел московский клуб вперёд. На 55-й минуте защитник «Рубина» Егор Тесленко сравнял счёт в матче.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков за девять матчей. «Рубин» с 11 очками располагается на восьмой строчке.

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