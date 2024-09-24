Бывший вратарь Илья Абаев: «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту»

Экс-голкипер «Локомотива» и «Анжи» Илья Абаев порассуждал о перспективах красно-зелёных составить конкуренцию «Зениту» в текущем сезоне.

«Выглядит ли сейчас «Локомотив» конкурентом для «Зенита» — тяжело сказать. Хотелось бы, конечно. Честно говоря, для меня было неожиданно, что «Локомотив» настолько ярко будет играть. Думаю, что «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту», но, конечно, будет тяжело. Нужна стабильность, и я не знаю, хватит ли этой стабильности молодёжи. Хотя молодёжь играет очень здорово, и вполне вероятно, что могут составить конкуренцию», — приводит слова Абаева Metaratings.

После 9-го тура чемпионата России «Локомотив» занимает третью строчку, набрав 21 очко. В следующем туре железнодорожники проведут встречу со «Спартаком». Матч начнётся 28 сентября, начало — в 16:30 мск.