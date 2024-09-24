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«Мы разочарованы». УЕФА — об утечке информации о возвращении РФ на международную арену

«Мы разочарованы». УЕФА — об утечке информации о возвращении РФ на международную арену
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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на появившуюся информацию об обсуждении на последнем заседании организации частичного возврата России в международные турниры. Речь шла о включении российских спортсменов в юношеские и молодёжные соревнования.

«Как указано в повестке дня, одно из групповых заседаний было посвящено влиянию политики на европейский футбол, с обсуждением актуальных геополитических тем и открытых вопросов. Поскольку эти обсуждения носят конфиденциальный характер, по просьбе и взаимному согласию всех участников УЕФА будет соблюдать это соглашение и не разглашать никаких деталей.

Мы можем только заявить, что разочарованы, узнав, что кто-то нарушил это доверие, опубликовав контент, который был не только неуместным, но и неточным, в попытке заработать себе несколько политических очков», — приводит слова пресс-службы УЕФА ТАСС.

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