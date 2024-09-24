«Игра «Химок» — это просто за гранью». Агент Гурцкая раскритиковал команду Артиги

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о матче 9-го тура РПЛ между «Химками» и «Оренбургом» (0:0).

«Игра «Химок» – это просто за гранью… Понятно, что удаление. Было сложно, но не до такой степени. Ну и, честно, немножко разочаровал «Оренбург», который первый раз столкнулся с позиционной атакой. Мы знаем, что это вообще не их сильная сторона. Люди просто не понимают, как играть в позиционную атаку. Для меня вот это прямо матч-разочарование», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

22 сентября состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.