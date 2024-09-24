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Пермский «Амкар» вырвал победу у «Черноморца» в серии пенальти матча Кубка России

Пермский «Амкар» вырвал победу у «Черноморца» в серии пенальти матча Кубка России
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Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались пермский «Амкар» и новороссийский «Черноморец». Игра проходила на стадионе «Звезда» в Перми. В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Маюн из Челябинска. Матч закончился в пользу пермского «Амкара» со счётом 3:3 (4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Амкар-Пермь
Пермь
Окончен
3 : 3
4 : 3
Черноморец
Новороссийск
1:0 Промошкин – 2'     1:1 Родионов – 16'     2:1 Дибиргаджиев – 23'     3:1 Дибиргаджиев – 35'     3:2 Бочаров – 85'     3:3 Фомин – 88'    
Удаления: Раджабов – 65' / нет

На второй минуте счёт в матче открыл полузащитник «Амкара» Даниил Промошкин. Ответный мяч «Черноморца» на 16-й минуте забил Илья Родионов. Вывел хозяев вперёд на 23-й минуте Джамал Дибиргаджиев. Увеличил преимущество «Амкара» на 35-й минуте снова Дибиргаджиев, оформив дубль в игре. На 65-й минуте произошло удаление игрока пермского клуба Алекса Раджабова. Затем на 85-й минуте мяч с автогола был забит в ворота «Амкара». Сравнял счёт во встрече на 88-й минуте защитник Денис Фомин. В серии пенальти сильнее оказался клуб из Перми — 3:3 (4:3 пен.).

Ранее «Амкар» в матче третьего раунда Пути регионов обыграл «Торпедо» Миасс со счётом 1:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).

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