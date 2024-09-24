Большинство членов УЕФА поддержало возвращение россиян на матчи на нейтральных полях

Президент Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев рассказал, что большинство членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поддержало допуск молодёжных сборных России до 17 лет на международную арену. Однако все матчи должны проходить на нейтральных полях.

«Гораздо больше стран поддержало, единицы были из тех, кто высказывался против или корректно с осторожностью. Но принцип, что футбол вне политики, возымел главенствующую роль. От РФС присутствовал только [генеральный секретарь] Максим Митрофанов. Каждая сторона добровольно могла высказаться по этому вопросу. Дальше, полагаю, этот вопрос будет обсуждаться на исполкоме УЕФА, потому что в УЕФА услышали, что большинство за допуск сборных России до 17 лет. Нужно сделать первый шаг, разрешить играть хотя бы на нейтральных полях», — приводит слова Шерстнева ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что президент Греческой федерации футбола Христосомос Гагацис предложил вернуть молодежные и юношеские сборные России на международные соревнования. Его инициативу поддержали представители России, Беларуси, Казахстана, Боснии и Герцеговины и Черногории.

С февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.