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Колосков: у некоторых стран Европы есть желание вернуть Россию на международную арену

Колосков: у некоторых стран Европы есть желание вернуть Россию на международную арену
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Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном возвращении России на международную арену.

«Я не был на этом ежегодном сборе УЕФА, поэтому не очень уверен, что именно больше половины поддерживают наше возвращение. Какая-то часть — да. Буквально несколько месяцев назад исполком уже принимал положительное решение в пользу наших 17-летних футболистов, было дано разрешение выступать на международных соревнованиях под эгидой УЕФА. А через неделю выступил президент с подтверждением решения, но уточнил, что оно невыполнимо, поскольку невозможно организовать соревнования с участием российских команд на территории Европы.

Эти благие намерения говорят о том, что есть стремление и желание некоторых стран Европы вернуть Россию на международную арену в полном объёме, но на сегодняшний день это практически нереализуемо», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Окишевым.

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