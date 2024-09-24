Колосков: у некоторых стран Европы есть желание вернуть Россию на международную арену

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном возвращении России на международную арену.

«Я не был на этом ежегодном сборе УЕФА, поэтому не очень уверен, что именно больше половины поддерживают наше возвращение. Какая-то часть — да. Буквально несколько месяцев назад исполком уже принимал положительное решение в пользу наших 17-летних футболистов, было дано разрешение выступать на международных соревнованиях под эгидой УЕФА. А через неделю выступил президент с подтверждением решения, но уточнил, что оно невыполнимо, поскольку невозможно организовать соревнования с участием российских команд на территории Европы.

Эти благие намерения говорят о том, что есть стремление и желание некоторых стран Европы вернуть Россию на международную арену в полном объёме, но на сегодняшний день это практически нереализуемо», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Окишевым.