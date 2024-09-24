«Тюмень» уверенно победила «Челябинск» в матче Кубка России

Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Челябинск» и «Тюмень». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Силантьев из Самары. Матч закончился победой «Тюмени» со счётом 2:0.

На 45-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук. Окончательный результат в игре на 90+3-й минуте установил Ислам Мокаев — 2:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).