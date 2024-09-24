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«Реал» Мадрид — «Алавес»: онлайн-трансляция матча 7-го тура Ла Лиги начнётся в 22:00

«Реал» Мадрид — «Алавес»: онлайн-трансляция матча 7-го тура Ла Лиги начнётся в 22:00
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Сегодня, 24 сентября, состоится матч 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Алавес». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 7-й тур
24 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Алавес
Витория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам шести матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 14 очков. «Алавес» после аналогичного количества игр занимает седьмую строчку, заработав 10 очков. На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», заработавшая 18 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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