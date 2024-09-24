Орлов: гегемония Месси и Роналду закончилась — споров о «Золотом мяче» будет ещё больше

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что после гегемонии Лионеля Месси и Криштиану Роналду споров о «Золотом мяче» будет ещё больше.

«Конечно, у Месси и Роналду биография и история гораздо богаче, чем у Винисиуса. Но они просто постарели, а этот молодой. Но набор технических элементов у тех больше. Мы можем констатировать, что все претенденты на этот «Золотой мяч» уступают Месси и Роналду в расцвете сил. Мнения и тогда постоянно раздваивались — Лео или Криштиану? — а сейчас, когда гегемония этих двух закончилась, споров вокруг этих конкурсов будет ещё больше. Всё это очень субъективные вещи. Всё равно что «Оскар» в Голливуде. Редко все единогласно отдают предпочтение одному игроку. Так было несколько раз с Месси, несколько раз с Роналду, когда они блистали ярче всех. Винисиус, конечно, сильный, мощный, но я бы не сказал, что он выделяется среди всех особенно. Хотя за счёт переключения скоростей он убегает от защитников, и его трудно удержать. Но главное — он в «Реале», и он там одна из первых скрипок», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.