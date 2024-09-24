Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не собирается давать отдых 17-летнему Ямалю

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о том, будет ли он давать отдых 17-летнему вингеру команды Ламину Ямалю в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».

«В нашем распоряжении есть вся информация по игрокам, сейчас ему не нужен отдых. Мы посмотрим, но я не думаю, что завтра ему понадобится отдых. Завтра нам нужно вступить в игру в сильном составе. Ламин показывает невероятный футбол в этом сезоне. Мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Флика AS.

Напомним, в 2023 году «Барселона» продлила контракт с вингером до 2026 года. Первый матч в испанском клубе Ямаль провёл в возрасте 15 лет, оказавшись самым молодым новичком в истории Ла Лиги. В этом сезоне на его счету четыре гола и пять результативных передач за сине-гранатовых.