В Ливане перенесли все футбольные матчи из-за атак Израиля

Ливанская футбольная ассоциация (LFA) заявила о приостановке всех матчей на неопределённый срок. Решение связано с вопросами безопасности из-за атак Израиля.

«В связи со сложившейся в стране ситуацией исполнительный комитет Ливанской футбольной ассоциации принял решение перенести матчи всех турниров на дату, которая будет определена позднее», — говорится в заявлении официального аккаунта Ливанской футбольной ассоциации в социальных сетях.

Ранее стало известно об ударах Израиля по объектам движения «Хезболла» на юге Ливана, а «Хезболла», в свою очередь, нанесла удары по военным объектам на севере Израиля.