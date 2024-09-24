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В Ливане перенесли все футбольные матчи из-за атак Израиля

В Ливане перенесли все футбольные матчи из-за атак Израиля
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Ливанская футбольная ассоциация (LFA) заявила о приостановке всех матчей на неопределённый срок. Решение связано с вопросами безопасности из-за атак Израиля.

«В связи со сложившейся в стране ситуацией исполнительный комитет Ливанской футбольной ассоциации принял решение перенести матчи всех турниров на дату, которая будет определена позднее», — говорится в заявлении официального аккаунта Ливанской футбольной ассоциации в социальных сетях.

Ранее стало известно об ударах Израиля по объектам движения «Хезболла» на юге Ливана, а «Хезболла», в свою очередь, нанесла удары по военным объектам на севере Израиля.

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