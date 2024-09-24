Комментатор Орлов провёл параллели между Винисиусом и Пеле

Футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слухи о том, что вингер «Реала» Винисиус Жуниор станет обладателем «Золотого мяча».

«Меня не удивил выбор Винисиуса игроком года. Он уникальный нападающий, одна из первых скрипок, если не первая, «Реала» в прошедшем сезоне. Он чуть ли не лучше всех сегодня обыгрывает защитников, причём делает это на высокой скорости. У него прекрасная аритмия — он будто бы переключает передачи на бегу. Так играл ещё Пеле. Он первым внёс в игру форвардов вот эту аритмию. Смысл в чём: казалось бы, Винисиус на пределе убегает от соперника. Но в тот момент, когда защитник догоняет его, бразилец ещё добавляет скорость, причём как будто бы даже без сверхусилий. Мбаппе так же убегает. Но Винисиус был очень полезен для команды, а «Реал» больше, чем «ПСЖ», добился в прошлом сезоне.

В принципе, сейчас нет одного выдающегося игрока. Есть несколько футболистов, каждый из которых вполне мог получить «Золотой мяч». Очевидно, что голосовавшие в этот раз в первую очередь ориентировались на Лигу чемпионов. В сборной Испании на Евро-2024 такого явного лидера всё-таки не было. Ямаль ещё слишком молоденький. Удельный вес Винисиуса в клубе всё-таки сегодня побольше, чем Ямаля в сборной. В прошлом сезоне он произвёл впечатление уникального футболиста, которого никто не мог остановить», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.