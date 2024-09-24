Агент форварда «Динамо» Маухуба: я не согласен с решением арбитра

Футбольный агент Анис Эль-Мехди, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуба, заявил, что арбитр Сергей Иванов не должен был показывать вторую жёлтую карточку его клиенту в дерби со «Спартаком» (2:2).
«Как я уже и говорил, я не согласен с решением арбитра, но нужно двигаться дальше. Конечно, Мехди расстроен, он не хотел подводить команду», — приводит слова агента Маухуба «РБ Спорт».
Нападающий Эль-Мехди Маухуб за три матча в РПЛ отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.
По итогам 9-го тура РПЛ «Динамо» с 17 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками идёт на пятом месте.
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