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Агент форварда «Динамо» Маухуба: я не согласен с решением арбитра

Агент форварда «Динамо» Маухуба: я не согласен с решением арбитра
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Футбольный агент Анис Эль-Мехди, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуба, заявил, что арбитр Сергей Иванов не должен был показывать вторую жёлтую карточку его клиенту в дерби со «Спартаком» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Как я уже и говорил, я не согласен с решением арбитра, но нужно двигаться дальше. Конечно, Мехди расстроен, он не хотел подводить команду», — приводит слова агента Маухуба «РБ Спорт».

Нападающий Эль-Мехди Маухуб за три матча в РПЛ отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

По итогам 9-го тура РПЛ «Динамо» с 17 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками идёт на пятом месте.

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