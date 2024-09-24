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Миралем Пьянич подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона с возможностью продления на год

Миралем Пьянич подпишет контракт с ЦСКА до конца сезона с возможностью продления на год
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Боснийский полузащитник Миралем Пьянич бесплатно перейдёт в ЦСКА. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Полузащитник подпишет с армейцами контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Ожидается, что завтра футболист пройдёт медосмотр.

Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. За этот период он провёл за национальную команду 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 результативных передач.

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