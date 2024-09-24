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Игорь Акинфеев: Вагнер Лав устроил потоп на базе ЦСКА, он сломал батарею бутылкой пива

Игорь Акинфеев: Вагнер Лав устроил потоп на базе ЦСКА, он сломал батарею бутылкой пива
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал интересную историю о легионере армейского клуба Вагнере Лаве. Нападающий выступал за столичный клуб с 2004 по 2013 год.

«Случился потоп, никто не понимал, что происходит. А вот сейчас нам эту историю Вагнер и Карвальо рассказали. Все-то думали, что реально лопнула батарея. Все начали спасать Вагнера и Карвальо — там же кипяток хлынул. У нас на базе до сих пор чугунные батареи. Это можно будет вырезать потом (смеётся). Вагнер просто открывал пиво о батарею — и она лопнула. Батарее было уже лет 170 — она не выдержала нагрузки. Вагнер ещё кричал: «Я ничего не делал! Просто в PlayStation играл!» Короче, ночь их спасали. А потом через 15 лет узнали, что причиной было пиво», — сказал Акинфеев в подкасте шоу СмАки.

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