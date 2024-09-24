ЦСКА отказался от подписания Языджи в пользу Пьянича

ЦСКА вёл диалог о подписании полузащитника Юсуфа Языджи на правах свободного агента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клуб обсуждал переход со стороной игрока, но отказался от него в пользу Миралема Пьянича.

Отметим, что Языджи ранее уже играл за армейцев.

Сегодня стало известно, что боснийский полузащитник Миралем Пьянич бесплатно перейдёт в ЦСКА. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию. Полузащитник подпишет с армейцами контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Ожидается, что завтра футболист пройдёт медосмотр.