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ЦСКА отказался от подписания Языджи в пользу Пьянича

ЦСКА отказался от подписания Языджи в пользу Пьянича
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ЦСКА вёл диалог о подписании полузащитника Юсуфа Языджи на правах свободного агента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клуб обсуждал переход со стороной игрока, но отказался от него в пользу Миралема Пьянича.

Отметим, что Языджи ранее уже играл за армейцев.

Сегодня стало известно, что боснийский полузащитник Миралем Пьянич бесплатно перейдёт в ЦСКА. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию. Полузащитник подпишет с армейцами контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Ожидается, что завтра футболист пройдёт медосмотр.

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