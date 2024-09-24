Новичок «Ман Юнайтед» Лени Йоро: клуб представляет из себя больше, чем я ожидал

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и молодёжной сборной Франции Лени Йоро высказал свои впечатления о переходе в английский клуб из французского «Лилля».

«Манчестер Юнайтед» как клуб представляет из себя больше, чем я ожидал. Не знаю, ожидал ли я этого! Болельщики, стадион — всё в полном порядке», — приводит слова Йоро инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Лени Йоро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лилля» в июле текущего года. В минувшем сезоне чемпионата Франции Йоро сыграл за клуб 32 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года c опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.