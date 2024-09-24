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Рауль может возглавить немецкий «Шальке»

Рауль может возглавить немецкий «Шальке»
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Экс-нападающий «Реала» и сборной Испании Рауль может стать главным тренером немецкого футбольного клуба «Шальке». Об этом сообщает издание Bild.

По информации источника, 47-летний испанец входит в список основных кандидатур на пост наставника клуба. Рауль же хочет продолжить работу с «Кастильей» — резервной командой «Реала».

Однако руководство клуба не теряет надежд уговорить Рауля, поскольку тот оказался недоволен решением «Реала» о продаже молодых перспективных игроков. К тому же, по данным издания, испанец не видит перспектив для своей карьеры в Мадриде.

Согласно источнику, он не удовлетворён тем, что летом клуб продал несколько молодых и перспективных игроков.

Представители руководства немецкого «Шальке» отправились в воскресенье в Мадрид. Они заявили, что не планируют встречи с Раулем, однако неназванные источники внутри клуба подтвердили, что поездка связана с интересом к наставнику.

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