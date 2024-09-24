Станислав Черчесов объяснил, почему российским футболистам нужно уезжать в Европу

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о тренде российских футболистов на переезд в Европу.

«Сейчас Антон Миранчук в «Сьон» перешёл, Черышев подписал контракт в Греции. Каждый решает по-своему, иногда надоедает одно и то же. У вас же есть любимое блюдо, но вы не можете каждый день его с утра до ночи есть. Так и у футболистов. Иногда тем, кто не был в шкуре игрока, со стороны кажется: «А чё он уезжает? Он же в такой команде».

Я уехал, потому что уже не мог из себя доставать в российском чемпионате свой максимум. А когда я приехал в Германию, то язык не знал, потому что английский изучал. Во-вторых, если ты даже не хочешь, то из тебя все соки достанут. Вы можете себе представить, что дома играешь с «Гамбургом», на выезде – с «Боруссией», дома – с «Баварией», на выезде – с «Байером», потом дома – со «Штутгартом». Я столько там макарон по-флотски ел, а вес таял и таял. Там из меня все соки выжимали.

С другой стороны, это интересно, ты выходишь на иной уровень. Там играют Папен, Клинсман, Маттеус, и ты сам себя проверяешь. Вот для этого я туда и поехал. Футболист не может куда-то поехать без адреса, его кто-то должен отправить, – приводит слова Черчесова «Советский спорт».