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Ла Лига утвердила дату первого матча между мадридским «Реалом» и «Барселоной»

Ла Лига утвердила дату первого матча между мадридским «Реалом» и «Барселоной»
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Матч первого «эль-класико» в текущем сезоне чемпионата Испании состоится 26 октября. Игра 11-го тура между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид) и начнётся в 22:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Ответная встреча, которая состоится на домашней арене сине-гранатовых, запланирована на май следующего года. В минувшем сезоне оба матча между самыми титулованными испанскими клубами завершились победами «Реала» со счётом 3:2 и 2:1.

После 6-го тура чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Реал» Мадрид с 14 очками находится на второй строчке.

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