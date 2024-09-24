«Футбол вполне европейского уровня». Непомнящий — о дерби «Спартака» и «Динамо»
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» (2:2).
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3' 1:1 Угальде – 7' 2:1 Барко – 23' 2:2 Тюкавин – 90+4'
Удаления: нет / Маухуб – 74'
«Эта игра мне понравилась и уровнем, и драматургией. Тюкавин забил в самом конце. Всё было в этом матче. Мы посмотрели футбол вполне европейского уровня», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».
В составе красно-белых забили Манфред Угальде и Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал Константин Тюкавин.
На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Динамо» находится на четвёртом месте, набрав 17 очков.
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