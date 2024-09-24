«Футбол вполне европейского уровня». Непомнящий — о дерби «Спартака» и «Динамо»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

«Эта игра мне понравилась и уровнем, и драматургией. Тюкавин забил в самом конце. Всё было в этом матче. Мы посмотрели футбол вполне европейского уровня», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

В составе красно-белых забили Манфред Угальде и Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал Константин Тюкавин.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Динамо» находится на четвёртом месте, набрав 17 очков.