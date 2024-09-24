Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Волга Ул — Ротор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Футбол вполне европейского уровня». Непомнящий — о дерби «Спартака» и «Динамо»

«Футбол вполне европейского уровня». Непомнящий — о дерби «Спартака» и «Динамо»
Комментарии

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Эта игра мне понравилась и уровнем, и драматургией. Тюкавин забил в самом конце. Всё было в этом матче. Мы посмотрели футбол вполне европейского уровня», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

В составе красно-белых забили Манфред Угальде и Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал Константин Тюкавин.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Динамо» находится на четвёртом месте, набрав 17 очков.

Материалы по теме
Непомнящий назвал матч 9-го тура РПЛ, результат которого стал для него неожиданностью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android