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Игрок «Акрона» Эсковал оценил спортивную форму Дзюбы

Игрок «Акрона» Эсковал оценил спортивную форму Дзюбы
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Защитник тольяттинского «Акрона» Родриго Эсковал рассказал, смог ли бы недавно присоединившийся к клубу Артём Дзюба продвинуть команду в топ-8.

«У Дзюбы сохраняются все футбольные качества, и неважно, сколько ему лет. На чемпионате Европы играли Пепе и Роналду, оба старше Артёма, – и действовали на высоком уровне. Это говорит о том, что возрастной игрок тоже может помочь команде за счёт своих сильных сторон», — цитирует слова игрока издание Metaratings.ru.

Напомним, Артёму Дзюбе 36 лет. Летом этого года нападающий вошёл в состав ФК «Акрон» в статусе свободного агента. Его соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

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