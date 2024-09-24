Игрок «Акрона» Эсковал оценил спортивную форму Дзюбы

Защитник тольяттинского «Акрона» Родриго Эсковал рассказал, смог ли бы недавно присоединившийся к клубу Артём Дзюба продвинуть команду в топ-8.

«У Дзюбы сохраняются все футбольные качества, и неважно, сколько ему лет. На чемпионате Европы играли Пепе и Роналду, оба старше Артёма, – и действовали на высоком уровне. Это говорит о том, что возрастной игрок тоже может помочь команде за счёт своих сильных сторон», — цитирует слова игрока издание Metaratings.ru.

Напомним, Артёму Дзюбе 36 лет. Летом этого года нападающий вошёл в состав ФК «Акрон» в статусе свободного агента. Его соглашение рассчитано до конца текущего сезона.