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Экс-тренер «Зенита» Петржела: игры с любыми российскими сборными будут бойкотироваться

Экс-тренер «Зенита» Петржела: игры с любыми российскими сборными будут бойкотироваться
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Экс-тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об отстранении российских сборных от международных турниров. По мнению специалиста, УЕФА будет сложно организовывать матчи даже с участием молодёжных национальных команд России.

«Возможное возвращение юношеской и молодёжной сборной России? Вряд ли это случится в ближайшее время. Игры с любыми российскими сборными будут бойкотироваться, а УЕФА это не надо. Сейчас слишком сложно организовать матч с участием российской сборной по соображениям безопасности», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, в феврале 2022-го года ФИФА совместно с УЕФА отстранили все российские сборные и клубы всех возрастов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой до дальнейшего уведомления. Ранее появилась информация, что больше половины стран-членов УЕФА на собрании организации высказались за возвращение молодёжных национальных команд России в европейский футбол.

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