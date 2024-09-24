Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Волга Ул — Ротор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок тольяттинского «Акрона» Эсковал назвал Аршавина своим «русским кумиром»

Новичок тольяттинского «Акрона» Эсковал назвал Аршавина своим «русским кумиром»
Комментарии

Защитник ФК «Акрон» Жуан Эсковал поделился, за кем следил из русских футболистов до перехода в российский клуб. Он заявил, что Андрей Аршавин был его «русским кумиром».

«Мне очень нравилась игра Андрея Аршавина за «Арсенал», он был моим кумиром. Я смотрел и за другими, но тогда Аршавин был самым топовым футболистом для меня. Аршавин – мой русский кумир!» — приводит слова игрока издание Metaratings.ru.

Напомним, 27-летний португалец присоединился к «Акрону» летом этого года. Сезон-2024/2025 стал дебютным для клуба в РПЛ.

Ранее он играл за греческий «Волос», «Визелу», «Анортосис» и хорватскую «Риеку».

Материалы по теме
Аршавин назвал клуб, который ему не нравится на старте РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android