Новичок тольяттинского «Акрона» Эсковал назвал Аршавина своим «русским кумиром»

Защитник ФК «Акрон» Жуан Эсковал поделился, за кем следил из русских футболистов до перехода в российский клуб. Он заявил, что Андрей Аршавин был его «русским кумиром».

«Мне очень нравилась игра Андрея Аршавина за «Арсенал», он был моим кумиром. Я смотрел и за другими, но тогда Аршавин был самым топовым футболистом для меня. Аршавин – мой русский кумир!» — приводит слова игрока издание Metaratings.ru.

Напомним, 27-летний португалец присоединился к «Акрону» летом этого года. Сезон-2024/2025 стал дебютным для клуба в РПЛ.

Ранее он играл за греческий «Волос», «Визелу», «Анортосис» и хорватскую «Риеку».