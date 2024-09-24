«Ман Сити» рассматривает четырёх игроков в качестве замены Родри — TEAMtalk

«Манчестер Сити» составил шорт-лист игроков, которых клуб рассматривает в качестве замены травмированному полузащитнику Родри, который, по информации СМИ, получил серьёзное повреждение. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в качестве потенциальной замены «горожане» видят одного из следующих игроков: полузащитник «Интер» Николо Барелла, хавбек «Реала Сосьедад» Мартин Субименди, полузащитник «Аталанты» Эдерсон, а также футболист Адам Уортон из «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне Родри принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.