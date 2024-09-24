Родригу Эшковал сравнил цены в России и Хорватии

Фулбек тольяттинского «Акрона» Родригу Эшковал рассказал о своём быте в России. Он сравнил цены на жильё в Хорватии и Тольятти, а также поделился мнением о русской кухне.

«В первую очередь, мне не хватает еды моей мамы. Русская еда мне нравится, я проблем не испытываю. Но домашней еды мне больше не хватает. Тольятти недорогой город, можно покупать хорошие продукты, но проживание недешёвое. По ценам дешевле всего жить в Хорватии и России», — цитирует слова игрока издание Metaratings.ru.

Напомним, ранее португалец выступал за греческий «Волос», «Визелу», «Анортосис» и хорватскую «Риеку». Российский ФК «Акрон» подписал Эшковала в текущем сезоне.