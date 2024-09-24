Станислав Черчесов оценил политику формирования состава сборной России Валерием Карпиным

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, что он думает касательно возрастной политики формирования состава национальной команды Валерием Карпиным.

«Сейчас в сборной есть игроки старше 30. Например, Кузяеву 31, ещё кому-то – столько же. По-моему, там ограничение было не в 30 лет, а в 25, насколько я помню. Я на последнем чемпионате мира играл, когда мне было 40 лет. Если я в свой паспорт не заглядывал, то какое моральное право имею заглядывать в чужой? У каждого тренера свой подход, и в связи с политической ситуацией, может, уже готовят команду на будущее. И в этом тоже есть логика», – приводит слова Черчесова «Советский спорт».