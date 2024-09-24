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Ульяновская «Волга» по пенальти обыграла «Ротор» в Кубке России

Ульяновская «Волга» по пенальти обыграла «Ротор» в Кубке России
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Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Волга» из Ульяновска и волгоградский «Ротор». Игра проходила на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра встречи выступил Ярослав Хромей из Воронежа. Матч закончился победой «Волги» со счётом 1:1, 4:3 пен.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
1 : 1
4 : 3
Ротор
Волгоград
1:0 Каменщиков – 26'     1:1 Агеев – 55'    

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий ульяновской «Волги» Дмитрий Каменщиков, которому ассистировал защитник Валентин Солодаренко. На 55-й минуте восстановил равновесие в счёте нападающий «Ротора» Михаил Агеев. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Волги».

Действующим обладателем трофея являет «Зенит».

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