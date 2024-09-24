Ульяновская «Волга» по пенальти обыграла «Ротор» в Кубке России

Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Волга» из Ульяновска и волгоградский «Ротор». Игра проходила на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра встречи выступил Ярослав Хромей из Воронежа. Матч закончился победой «Волги» со счётом 1:1, 4:3 пен.
На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий ульяновской «Волги» Дмитрий Каменщиков, которому ассистировал защитник Валентин Солодаренко. На 55-й минуте восстановил равновесие в счёте нападающий «Ротора» Михаил Агеев. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Волги».
Действующим обладателем трофея являет «Зенит».