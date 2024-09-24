Главный тренер «Челси» — о сегодняшнем матче: нам нужно донести, что мы профессионалы

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал сегодняшний матч с «Барроу» в Кубке английской лиги, который начнётся в 21:45 мск.

«Мы старались подготовиться к игре наилучшим образом, зная, что лёгких игр не бывает. Возможно, этот тип игр ещё сложнее, потому что это сложные матчи ментально. В футболе всё упрощают или усложняют, так что это зависит определённо только от нас. Нам нужно донести до всех, что мы профессионалы, мы мужчины, мы не дети. Это главное, и надеюсь, что мы добьёмся этого сегодня вечером», — приводит слова Марески портал Chelsea Dodgers в социальной сети X (ранее Twitter).