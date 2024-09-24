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Результаты матчей Кубка России 24 сентября

Результаты матчей Кубка России 24 сентября
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Сегодня, 24 сентября, прошли матчи 1/32 финала Фонбет Кубка России.

Результаты матчей Кубка России 24 сентября:

14:00. «Кубань Холдинг» — «Сочи» — 0:5;

17:00. «Амкар-Пермь» — «Черноморец» — 3:3 (4:3 пен.);

17:00. «Челябинск» — «Тюмень» — 0:2;

19:30. «Волга» Ульяновск — «Ротор» — 1:1 (4:3 пен.).

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.

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