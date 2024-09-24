Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Волга Ул — Ротор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-полузащитник «Зенита» Денисов: для нас не было авторитетов, мы безбашенные были

Экс-полузащитник «Зенита» Денисов: для нас не было авторитетов, мы безбашенные были
Комментарии

Бывший хавбек сборной России, «Локомтива» и «Зенита» Игорь Денисов рассказал о своём поколении футболистов. Накануне игрок выступил в матче легенд за «Зенит» против ЦСКА. Встреча проходила в день памяти Павла Садырина.

«Садырин? Когда мы начинали играть, для нас не было авторитетов, мы безбашенные были. Не могу ничего сказать о Садырине ни хорошего, ни плохого. Но все говорят, что он был топ», — цитирует слова Игоря Денисова «РБ Спорт».

40-летний футболист является четырехкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Сейчас работает тренером в академии московского «Торпедо».

Материалы по теме
Игорь Денисов раскритиковал ЦСКА после матча легенд памяти Павла Садырина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android