Наставник «Хетафе» Бордалас назвал «Барсу» лучшим клубом Европы

Главный тренер ФК «Хетафе» Хосе Бордалас назвал «Барселону» лучшей командой Европы.

«Я думаю, что это лучшая команда Европы. Они выиграли все свои матчи в чемпионате. Мы видим не только их талант, но и энергию. Мне нравится, как они бегут, как прессингуют. Это будет очень сложный матч. Но мы готовимся к нему с большим энтузиазмом. Команда очень сосредоточена на матче», — приводит слова тренера издание Mundo Deportivo.

Отметим, что обе команды встретятся в 7-м туре Ла Лиги 25 сентября. Сейчас «Хетафе» находится на 18-м месте турнирной таблицы Ла Лиги. «Барселона» при этом лидирует в чемпионате.