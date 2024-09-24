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Наставник «Хетафе» Бордалас назвал «Барсу» лучшим клубом Европы

Наставник «Хетафе» Бордалас назвал «Барсу» лучшим клубом Европы
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Главный тренер ФК «Хетафе» Хосе Бордалас назвал «Барселону» лучшей командой Европы.

«Я думаю, что это лучшая команда Европы. Они выиграли все свои матчи в чемпионате. Мы видим не только их талант, но и энергию. Мне нравится, как они бегут, как прессингуют. Это будет очень сложный матч. Но мы готовимся к нему с большим энтузиазмом. Команда очень сосредоточена на матче», — приводит слова тренера издание Mundo Deportivo.

Отметим, что обе команды встретятся в 7-м туре Ла Лиги 25 сентября. Сейчас «Хетафе» находится на 18-м месте турнирной таблицы Ла Лиги. «Барселона» при этом лидирует в чемпионате.

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