Огромное граффити «Пари НН» появилось на стадионе в Нижнем Новгороде

Нижегородские граффитисты создали 70-метровый стрит-арт-продакшен на секторе D. Рисунок появился перед матчем «Пари НН» с «Локомотивом».

«Канавинский мост, богиня Ника, удар по мячу – в пяти рисунках отражены вещи, близкие каждому нижегородскому болельщику», — говорится в официальном заявлении клуба в телеграм-канале.

Представители клуба отметили, что это не последний объект с фирменным оформлением команды. Совсем скоро в цвета клуба перекрасят ещё несколько городских объектов.

Все муралы создаются в коллаборации с известными художниками. Это одна из частей концепции футбольного клуба по изменению облика города.