Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Огромное граффити «Пари НН» появилось на стадионе в Нижнем Новгороде

Огромное граффити «Пари НН» появилось на стадионе в Нижнем Новгороде
Комментарии

Нижегородские граффитисты создали 70-метровый стрит-арт-продакшен на секторе D. Рисунок появился перед матчем «Пари НН» с «Локомотивом».

«Канавинский мост, богиня Ника, удар по мячу – в пяти рисунках отражены вещи, близкие каждому нижегородскому болельщику», — говорится в официальном заявлении клуба в телеграм-канале.

Представители клуба отметили, что это не последний объект с фирменным оформлением команды. Совсем скоро в цвета клуба перекрасят ещё несколько городских объектов.

Все муралы создаются в коллаборации с известными художниками. Это одна из частей концепции футбольного клуба по изменению облика города.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android